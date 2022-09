Presidente do Banco Mundial vê como provável recessão na Europa

Leia Também Banco Mundial volta a cortar nas previsões de crescimento da economia global e alerta para "estagflação"

O presidente do Banco Mundial (BM), David Malpass (na foto), disse ver como provável um cenário de recessão na Europa, considerando ser possível que demore anos ao mundo conseguir alternativas energéticas à Rússia.Malpass definiu na quarta-feira a situação macroeconómica global como uma "tempestade perfeita", capaz de levar a uma situação de 'estagflação', ou seja, alta inflação e baixo ou nenhum crescimento económico.O presidente do BM fez essas previsões num discurso na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, intitulado "A crise enfrenta o desenvolvimento" e apresentado pela instituição financeira internacional como prelúdio da reunião de outono que começará em duas semanas.A partir de 10 de outubro, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) vão realizar a tradicional reunião anual em Washington, na qual serão atualizadas as previsões de crescimento global e detalhadas por país.De acordo com o modelo de nomeação predeterminado, os EUA escolhem o presidente do BM, enquanto a Europa decide quem lidera o FMI.Uma escassez de energia mais grave, especialmente de gás natural, poderá aumentar a inflação da zona euro em 1,5 pontos percetuais e reduzir o crescimento na Europa em mais de 1,2 pontos percentuais, levando a uma recessão, alertou na segunda-feira a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).