Presidente sul-africano usa holograma como substituto numa conferência

Cyril Ramaphosa participou na sexta-feira numa audiência na Cúpula da Economia Digital em Midrand, nos arredores de Johanesburgo. Enquanto isso, a sua imagem holográfica dava uma palestra num púlpito no Centro Cívico de Rustenburg, a cerca de 130 quilómetros a noroeste da cidade.

[ President Cyril Ramaphosa addressing the #DigitalEconomySummit in Midrand. The Rustenburg leg of the summit experiences in real time, the delivery by the President through a holographic transmission #DES #4IRSA pic.twitter.com/0x06VtkwBr