O PSD, que pode ser decisivo para formar maioria, vai apresentar uma proposta para facilitar o acesso dos progenitores de famílias numerosas (com três ou mais filhos) e monoparentais ao apoio criado por causa do encerramento de escolas. A iniciativa será formalizada no âmbito da apreciação parlamentar do diploma pedida pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que querem ir mais longe no alargamento da medida. A discussão é na próxima quinta-feira.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...