Publicadas alterações à Declaração Mensal de Remunerações para 2023

Leia Também Fisco dá mais 15 dias para declarar salário de trabalhadores domésticos

A Declaração Mensal de Remunerações (DMR) foi alterada, por diploma publicado esta segunda-feira, para acolher as alterações ao regime fiscal aplicável a ex-residentes, ao regime do IRS jovem e ao justo impedimento de curta duração dos contabilistas certificados.Esta é a segunda alteração da DMR em menos de dois anos, depois de, em fevereiro de 2021, esta declaração ser ajustada para permitir a contabilistas que falhem prazos invocar o regime do justo impedimento de curta duração, criado em 2020 para situações de doença ou morte de familiar, nomeadamente.Na portaria, o executivo recorda que em fevereiro de 2021 aprovou o último modelo da DMR, e respetivas instruções de preenchimento, destinada a declarar os rendimentos do trabalho dependente auferidos por sujeitos passivos residentes em território português e respetivas retenções na fonte, entre outros elementos relativos a esta categoria de rendimentos, que deve ser entregue pelas entidades devedoras daqueles rendimentos."Considerando em especial as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2022, de 27 de junho (Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2022), ao regime fiscal aplicável a ex -residentes (artigo 12.º-A do Código do IRS), ao regime do IRS jovem (artigo 12.º-B do Código do IRS) e ao artigo 12.º-A do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, relativo ao justo impedimento de curta duração, mostra-se necessário proceder ao ajustamento da DMR e respetivas instruções de preenchimento a vigorar no ano de 2023 e seguintes", lê-se na portaria hoje publicada, que entra em vigor em 01 de janeiro de 2023.Desde 2013, a entrega das declarações de remunerações é feita através da DMR, enviada à Autoridade Tributária e Aduaneira e à Segurança Social, na qual constam o valor da remuneração sujeita a incidência de contribuições, os tempos de trabalho e a taxa contributiva aplicável a cada trabalhador ao serviço desse empregador.A figura do justo impedimento só foi regulamentada em 2019, possibilitando que não sejam aplicadas coimas aos contabilistas certificados impedidos de cumprir prazos de entrega de declarações fiscais dos seus clientes, e que não tenham nomeado um contabilista suplente, à semelhança do que acontece noutras classes como a dos advogados.O Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados permite beneficiar do regime do justo impedimento de curta duração, gozando de 30 dias adicionais após a data da ocorrência, para cumprir com a obrigação declarativa do cliente.