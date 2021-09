SEF desvia milhões de euros da Europa destinados a apoiar refugiados

A gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, que foi auditado em 2019 pelo Tribunal de Contas, continua sem controlo. Há dois anos que aquele tribunal está a acompanhar os processos, mas ainda está longe de haver conclusões.

Foi detetada uma discrepância de um milhão de euros no dinheiro que era recebido pelos refugiados e que efetivamente ia para o Alto Comissariado para as Migrações, mas há muitas situações que continuam por explicar. Os montantes ‘desaparecidos’ poderão ser muito superiores, depois do Tribunal de Contas ter verificado, em 2018, que a execução do Fundo, no montante de 11,6 milhões, representava apenas 25,3% do valor aprovado - que foi de 45,8 milhões.

Havia outras disparidades: os pagamentos eram de 16 milhões - mais cinco que os valores executados - e o SEF justificava que não tinha meios para controlar o fluxo do dinheiro.