Taiwan promete contra-atacar se tropas chinesas invadirem território

Taiwan não deixará passar impune uma tentativa de invasão do seu território pela China. O alerta foi dado esta quarta-feira, numa altura em que Pequim intensificou os exercícios militares perto da ilha.



Os exercícios militares em torno de Taiwan começaram este mês, na sequência da visita da líder do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à Formosa.





"Quanto aos aviões e navios que entraram no nosso espaço marítimo e aéreo de 12 milhas náuticas, o nosso exército exercerá o direito à defesa e contra-ataque sem exceção", alertou Lin Wen-Huang, vice-chefe do estado-maior geral de operações e planeamento.



Taiwan já se manifestou contra o facto de drones chineses estarem a voar repetidamente perto dos seus pequenos grupos de ilhas perto da costa chinesa. A promessa de contra-ataque aplica-se também a esses drones, caso Pequim não aceda aos avisos para deixar o território, assegurou a responsável.



O alerta surge uma dia depois de Taiwan ter disparado tiros de advertência contra drones chineses que sobrevoavam as ilhas Kinmen.