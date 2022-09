Turismo mundial recuperou 60% do nível pré-pandemia entre janeiro e julho

Leia Também Turismo na Europa registou o maior aumento referente ao setor

A Organização Mundial do Turismo revelou esta segunda-feira que as chegadas de turistas internacionais entre janeiro e julho quase triplicaram os números registados em 2021, que equivalem a uma recuperação do setor de quase 60% dos níveis pré-pandemia.Segundo o último barómetro mundial do turismo da Organização Mundial do Turismo (OMT), divulgado esta segunda-feira, especificamente, cerca de 474 milhões de turistas viajaram pelo mundo durante este período, em comparação com 175 milhões nos mesmos meses de 2021.Durante os meses de junho e julho, foram registados 207 milhões de chegadas internacionais, mais do dobro dos números observados nos mesmos dois meses do ano passado, representando 44% do total de chegadas registadas em 2022.Na Europa, 309 milhões de chegadas internacionais foram registadas nos primeiros sete meses de 2022, 65% do total global.A Europa e o Médio Oriente registaram a recuperação mais rápida em janeiro e julho de 2022, com as chegadas a atingir 74% e 76% dos níveis de 2019, respetivamente.A Europa recebeu nos primeiros sete meses do ano quase três vezes os números de 2021 no mesmo período, com níveis de recuperação de 79% e de 84% em junho e julho face aos mesmos meses de 2019.Por outro lado, as chegadas internacionais ao Médio Oriente aumentaram quase quatro vezes as registadas entre janeiro e julho de 2021, e ultrapassaram os níveis pré-pandemia em 3% em julho, impulsionadas pela peregrinação a Meca.Por região, o sul da Europa mediterrânea (com 85% das chegadas de 2019), as Caraíbas (82%) e a América Central (80%) apresentaram a recuperação mais rápida para níveis pré-pandemia entre janeiro e julho.Entretanto, vários destinos registaram chegadas internacionais mais elevadas nos primeiros sete meses do ano, incluindo as Ilhas Virgens (mais 32% em comparação com 2019), Albânia (19%), Ilha de São Martinho (15%), Etiópia e Honduras (ambos 13%), Andorra (10%), Porto Rico (7%), Emiratos Árabes Unidos e República Dominicana (ambos 3%), São Marino e El Salvador (ambos 1%) e Curaçao.Em termos de receitas do turismo internacional, a Sérvia (mais 73% do que em 2019), Sudão (64%), Roménia (43%), Albânia (32%), Macedónia do Norte (24%), Paquistão (18%), Turquia, Bangladesh e Letónia (todos 12%), México e Portugal (ambos 8%), Quénia (5%) e Colômbia (2%) excederam os níveis pré-pandemia entre janeiro e julho de 2022.As despesas de turismo nos principais mercados de origem aumentaram de janeiro a julho em comparação com o mesmo período do ano passado, embora não tenham atingido níveis pré-pandemia.O tráfego aéreo internacional de passageiros triplicou os números de 2021, mas permaneceu 45% abaixo dos níveis pré-pandemia, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).Como perspetiva para o resto do ano, o Painel de Peritos de Turismo da OMT é "cautelosamente otimista", porque embora se espere um desempenho acima da média, o ambiente económico incerto parece ter invertido as perspetivas de um regresso aos níveis pré-pandemia a curto prazo.