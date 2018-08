Vendas em Agosto superam as do Natal com regresso dos emigrantes

O regresso dos emigrantes portugueses para visitar a família e os amigos este ano tem tido um impacto superior no comércio nacional. Isto mesmo apesar de o número de portugueses que têm saído do país estar a diminuir.





No ramo alimentar, por exemplo, há lojas em que as vendas no mês de Agosto superaram as registadas no Natal, por norma o pico de facturação do comércio. A garantia foi dada pela Confederação do Comércio e serviços de Portugal (CCP) ao Jornal de Notícias.





Na edição desta sexta-feira, 31 de Agosto, o jornal refere que o impacto do regresso dos emigrantes tem sido sentido me grande escala em especial nas vendas de vinho do Porto. "Compram muito para levar e oferecer aos patrões e amigos", disse João Vieira Lopes, presidente da CCP, acrescentando que também compram roupa, calçado e electrodomésticos uma vez que os preços em Portugal são "mais atractivos".