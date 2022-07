Volume de negócios nos serviços aumentou 24,3% em maio

O volume de negócios nos serviços registou uma subida nominal de 24,3% em maio, um aumento de 0,6 pontos percentuais face a abril, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já o índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou 26,8% em maio (22,2% no mês anterior).



Apesar de todas as secções terem contribuído positivamente para a variação do índice total, o INE destaca o contributo do alojamento, restauração e similares, cujo índice aumentou 64,5%, atingindo um nível semelhante ao período pré pandemia e contribuindo com 4,3 pontos percentuais para a variação do índice.





Já o comércio por grosso apresentou o maior contributo (10,8 p.p.) para a variação total, originado pela variação homóloga de 17,7%, seguindo em sentido inverso do setor do comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclo, que contraiu 3,6% no mês em análise. Os transportes registaram uma variação de 44,6%, contribuindo com 5,1 pontos percentuais para a variação deste índice.O instituto revela ainda que os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 8,0%, 9,8% e 11,2%, respetivamente.No mês de maio, o índice de emprego subiu 1,3% em termos mensais, repetindo a taxa de variação no mesmo mês de 2021. Já os índices de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações mensais de 2,4% e 7,1% (5,3% e 9,5% em maio de 2021), respetivamente.