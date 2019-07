Consulte aqui a lista de vagas de acesso e saiba a média do último colocado em cada curso

Candidaturas à 1ª fase do concurso começam esta quarta-feira e terminam no próximo dia 6 de agosto.

As instituições públicas de Ensino Superior abriram este ano 50 860 vagas na primeira fase do concurso nacional de acesso. São apenas mais oito lugares do que o ano passado. No total dos concursos nacional e local, há 51.568 vagas.





O prazo de candidaturas à 1ª fase do concurso começa esta quarta-feira, 17 de julho, e termina no próximo dia 6 de agosto.