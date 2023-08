Governo quer financiar ensino superior através de fundos regionais e privados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os fundos geridos pelas regiões autónomas ou pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e as verbas de autarquias e instituições privadas podem passar a pagar o funcionamento do ensino superior nos próximos anos.





A notícia é avançada pelo jornal Público que refere que esta é a intenção do executivo e que o novo modelo de financiamento tem vindo a ser discutido com os parceiros do setor desde o mês passado.





O Público adianta também que os contratos de financiamento previstos serão de dois tipos: os contratos-programa, um novo modelo de financiamento com pendor regional criado pelo Governo, e os contratos de estabilidade, destinados às instituições que recebem mais dinheiro do que aquele a que teriam direito pela nova fórmula.





Leia Também Valor das propinas no ensino superior deve ter por base critérios socioeconómicos, diz OCDE

O objetivo deste novo modelo é que o Governo se comprometa com uma verba (a proposta inicial é de um terço do valor contratualizado) e que o restante seja assegurado pelas outras entidades.





A notícia acrescenta que o novo modelo está fechado, mas que não foi discutido ainda com os governos regionais e as CCDR cujos fundos ganharão peso no financiamento das universidades e politécnicos públicos.