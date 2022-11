Universidade do Porto lidera ranking de melhores universidades portuguesas do mundo

A Universidade do Porto lidera o pódio das universidades portuguesas no ranking da Research.com das mil melhores universidades do mundo. O resultado foi anunciado esta quinta-feira e mede a qualidade das instituições do ensino superior com base no gráfico académico da Microsoft e do Google Scholar.A instituição do Porto registou, para os efeitos deste ranking, 108 investigadores, 21.664 publicações e 5.559 investigadores com mais de 30 ou 40 artigos publicados nas áreas de estudo, alcançando o 276.º lugar a nível mundial.Em segundo lugar surge a Universidade de Lisboa com 116 investigadores, 22.332 publicações e 5.5357 investigadores com mais de 30 ou 40 artigos publicados nas áreas de estudo, alcançando assim a 289.ª posição no ranking mundial.A fechar o pódio está a Universidade de Aveiro, com 71.108 investigadores, 17.347 publicações e 3.707 investigadores com mais de 30 ou 40 artigos publicados nas áreas de estudo, alcançando o 376.º lugar a nível mundial.Das 18 instituições do ensino superior que figuram neste ranking, sete encontram-se no top mil.A liderar o pódio do globo estão apenas universidades dos Estados Unidos - a Universidade de Harvard, Stanford e Califórnia-Los Angeles, por esta ordem.Os Estados Unidos lideram, com 234 universidades nesta lista, mas as instituições de ensino mais influentes são na Europa.