Governo alarga prazo para candidaturas ao programa de estágios da administração pública

O prazo para apresentação de candidaturas ao Programa de Estágios na Administração Pública, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi prolongado até 18 de março de 2022. O concurso às, pelo menos, mil vagas na Função Pública deveria terminar esta segunda-feira, mas o Governo decidiu prolongá-lo por "mais 30 dias".O aviso para a apresentação de candidaturas ao programa de estágios destinado a jovens licenciados foi publicado a 7 de janeiro, depois de a primeira edição do programa terem sido preenchidas 344 das 500 vagas abertas. AsAs candidaturas a este programa devem ser, assim, submetidasestrutura de missão Recuperar Portugal, que gere o PRR, até às "17h00 horas do dia 18 de março de 2022".A este programa podem candidatar-seOs estágios são financiados a 100% pelo PRR e permitem aos jovens licenciados beneficiar de uma bolsa de estágio de 1.