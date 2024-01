O salário mínimo aumentou para 820 euros brutos em 2024, mas esse aumento não foi suficiente para melhorar a posição do país em termos remuneratórios face aos pares europeus. Os dados do Eurostat , divulgados esta quarta-feira, mostram queApesar da subida de 60 euros face ao ano passado, Portugal ficou em 11.º lugar na tabela,que tinham um salário mínimo nacional no arranque do ano. Dos 27, apenas a Dinamarca, Itália, Áustria, Finlândia e Suécia não têm salário mínimo.Em comparação com o ano passado,Em 2024,(ou 837,88 euros em 14 meses).O salário mínimo mais elevado voltou a ser registado no Luxemburgo: 2.571 euros (ou 2.203,65 euros em 14 meses). Seguiram-se a Irlanda, com um salário mínimo de 2.146,30 euros (ou 1.839,69 euros em 14 meses), e os Países Baixos, com um salário mínimo de 2.070,12 euros (ou 1.774,39 euros em 14 meses).Já o salário mínimo mais baixo foi registado na Bulgária: 477 euros (ou 409 euros em 14 meses), sendo que, no caso dos países cuja moeda não é o euro, o Eurostat converteu os valores do salário mínimo em euros utilizando a taxa de câmbio em vigor em 1 de janeiro de 2024.Em comparação com os salários mínimos de 2024, a taxa de crescimento média anual mais elevada deu-se na Roménia (13,3%), seguida pela Lituânia (12,3%), Bulgária (10,6%), República Checa (9,4%) e Polónia (9,2%). Já as taxas de crescimento mais baixas foram observadas em França (2%), Malta (2,6%), Bélgica e Grécia (ambas com 2,9%) e Luxemburgo (3%).