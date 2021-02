Subida do valor mínimo do subsídio de desemprego só chega em março

O valor mínimo do subsídio de desemprego devia ter subido 65,8 euros para 130 mil pessoas, as que recebem o valor mínimo. Ana Mendes Godinho explicou esta quarta-feira no Parlamento que o valor será processado este mês mas que só será pago em março, com retroativos.

