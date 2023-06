Desemprego registado cai pelo quarto mês consecutivo

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou em maio pelo quarto mês consecutivo.

No final de maio estavam inscritos 285,9 mil pessoas, num recuo de 3,2% face ao mês anterior e de 3,6% face a período homólogo.





Na comparação homóloga, a quebra foi mais pronunciada em regiões como a Madeira (-28%), os Açores (-13%) e o Algarve (-13%). No Alentejo e no centro o desemprego registado subiu ligeiramente.



Contudo, ao longo do mês de maio inscreveram-se nos centros de emprego 42,5 mil desempregados, o que representa um aumento de 14,6% em termos homólogos e de 14,2% em cadeia.



O desemprego só não subirá se o mercado de trabalho for capaz de absorver estes novos desempregados a um ritmo superior.



Embora as 12.760 ofertas de emprego tenham caído em termos homólogos (-16%), subiram bastante face ao mês anterior (45%).



As colocações feitas diretamente pelos centros de emprego também recuaram face a igual período de 2022 (9,2%), mas subiram face ao mês de março (10%).



Notícia atualizada com mais informação às 12:07