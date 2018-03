Economia da Suíça cresceu mais do que o esperado no final do ano passado

O produto interno bruto da Suíça registou um crescimento acima do esperado no último trimestre do ano passado, impulsionado pela desvalorização cambial e pelas melhorias verificadas na economia mundial.

Gianluca Colla

A economia da Suíça teve um final de ano melhor do que o esperado pelos especialistas. O produto interno bruto helvético aumentou 0,6% no quarto trimestre do ano passado, de acordo com os dados da Secretaria de Estado dos Assuntos Económicos, citados pela Bloomberg.

As estimativas dos analistas consultados pela agência anteviam um crescimento de 0,5%. A economia da Suíça beneficiou no último trimestre do ano passado de uma desvalorização do franco suíço (depois do forte crescimento registado) e da recuperação da economia mundial.

Roland Indergand, da SECO, que faz análises económicas de curto prazo, adianta à Bloomberg que "vimos uma retoma económica relativamente ampla entre as principais economias e, no segundo semestre do ano, o franco depreciou". "Estas são as principais razões [que explicam] o bom quarto trimestre da Suíça", acrescentou.



Contudo, olhando para o total do ano passado, a economia avançou 1%, o valor mais baixo desde 2012, devido ao mau arranque de ano, de acordo com a Bloomberg.

O banco central helvético estima que a subida do PIB duplique este ano, antecipando assim um crescimento económico de 2%, impulsionado sobretudo pelas exportações e pelo investimento das empresas.