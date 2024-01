Estados Unidos mantêm liderança no investimento estrangeiro na Europa

Os Estados Unidos mantiveram em 2022 a primeira posição como investidor direto estrangeiro em onze países europeus, que receberam um total de 3,2 biliões de euros, revelou esta segunda-feira o Eurostat.





Com um investimento de 453 mil milhões de euros, os Estados Unidos voltaram a ser o principal investidor "final", garantindo 13,4% do valor investido, mantendo a posição do ano anterior.





Segue-se a Alemanha, com 342 mil milhões de euros (10,5%), a França, com 319 mil milhões de euros (9,8%), o Reino Unido, com 298 mil milhões de euros (9,2%) e a Suíça, com 202 mil milhões de euros (6,2%).





Portugal está entre os onze países considerados pelo Eurostat, tal como Chipre, República Checa, Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlância, Grécia, Hungria, Itália ou Roménia. Ainda não há dados sobre Alemanha e Hungria para 2022.





Nestas estatísticas que põem a tónica no investidor "último", ou "final", e não no investidor imediato, o Eurostat refere-se ao investidor que controlou a decisão, assumiu os riscos e terá o retorno, explica o gabinete de estatísticas europeu.















Pela perspetiva do investidor imediato, num total de 3,2 biliões de euros, a lista é liderada pelo Luxemburgo (17,6%), Países Baixos (14%), Alemanha (9%), Reino Unido (8,9%) e França.



Rússia cai

O gabinete de estatísticas europeu dá ainda conta de uma quebra da Rússia no primeiro ano da invasão da Ucrânia.



A quebra é no entanto menor como investidor último nestes onze países (-2%) do que na perspetiva do investidor imediato (-25%).



Notícia atualizada às 10:59 com mais informação.