Mísseis russos atingem Polónia. Duas pessoas morreram

Duas pessoas morreram na Polónia, esta terça-feira, depois de dois mísseis russos atingirem o país, que é membro da NATO.

A informação foi avançada pela Associated Press, citando um responsável dos serviços secretos norte-americanos.





Os mísseis caíram em Przewodów, junto à fronteira com a Ucrânia – que tem hoje estado a ser fustigada por ataques russos.





O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e o presidente do país, Andrzej Duda, já convocaram entretanto uma reunião de emergência com o comité governamental para assuntos de segurança e defesa nacional.





2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP