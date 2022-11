Euro e dólar oscilam após mísseis caírem em território polaco. Wall Street mantém-se no verde

Os mercados já reagem à notícia da queda de dois mísseis alegadamente russos em território polaco.

Wall Street mantém a tendência de arranque de sessão e segue a negociar no verde. O industrial Dow Jones soma 0,23% para 33.615,65 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,98% para 3.996,09 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite cresce 1,66% para 11.381,69 pontos.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra 10 divisas rivais – oscila entre ganhos e perdas. Depois de ter subido 0,1%, o indicador segue a deslizar 0,2% para 106,44 pontos.

Também o euro permanece volátil contra a nota verde. Após derrapar 0,2% para 1,0306 dólares, momentos após a queda dos mísseis, segue entretanto a somar 0,36% para 1,0364 dólares.

Já o zloty, a moeda polaca, cai 0,30% para 0,2116 euros e sobe 0,13% para 0,2193 dólares, registando o segundo pior desempenho entre as moedas dos mercados emergentes, de acordo com a Bloomberg.

No mercado da dívida, a "yield" das obrigações norte-americanas segue a aliviar 6,2 pontos base para 3,792%.



No domínio do petróleo, o West Texas Intermediate (WTI) - referência para os EUA - cresce 1,01% para 86,74 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte - negociado em Londres - ganha 0,58% para 93,68 dólares por barril.

Duas pessoas morreram na Polónia, esta terça-feira, depois de dois mísseis russos atingirem o país, que é membro da NATO.

A informação foi avançada pela Associated Press, citando um responsável dos serviços secretos norte-americanos.

Os mísseis caíram em Przewodów, junto à fronteira com a Ucrânia – que tem hoje estado a ser fustigada por ataques russos.