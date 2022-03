Leia Também Subida dos preços dos bens alimentares para nível recorde em 2021 preocupa FAO

A Agência Alimentar das Nações Unidas (FAO, na sigla inglesa) alertou esta sexta-feira que os perços dos alimentos, no mundo inteiro, podem escalar até 20%, em consequência da invasão da Ucrânia.O disparo poderá fazer crescer o número de situações de fome e subnutrição à escala global.Com a Rússia a ser o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia no quinto posto da tabela, o diretor-geral da agência alerta para uma possível situação de disrupção."As prováveis complicações para as attividades agrícolas destes dois grandes exportadores podem fazer escalar seriamente a insegurança alimentar no mundo", indicou Qu Dongyu em comunicado. "O número de pessoas em situação de subnutrição pode aumentar em oito ou 13 milhões em 2022/20223."Juntas, a Ucrânia e a Rússia abastecem 19% das necessidades de cevada no mundo, 14% do trigo e 4% do milho. Cerca de 50 países, muitos deles subdesenvolvidos, dependem das importações russos e ucranianas, alertou a agência.