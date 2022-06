Putin: "A Rússia atacará com mais força se forem fornecidos mísseis” à Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente russo fez este domingo um aviso ao Ocidente de que atacará novos objetivos e "com mais força" se os Estados Unidos começarem a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia.





Se tais mísseis forem entregues, "atacaremos alvos que até agora não foram atingidos", afirmou Putin numa entrevista ao canal televisivo estatal Rossiya-1.





Putin não referiu quais os alvos a atingir. A Ucrânia tem tentado obter junto dos Estados Unidos sistemas de lançamento múltiplo de rockets, comos os M270 e os M142 HIMARS, para atacar as tropas e o armazenamento de armas na retaguarda do exército russo.





As declarações do Chefe de Estado russo surgem depois de o presidente norte-americano Joe Biden ter anunciado que os Estados Unidos preveem entregar esta semana aos exército ucraniano sistemas avançados de rockets, depois de ter obtido garantidas do governo ucraniano de que tais armas não seriam usadas para atingir alvos dentro da Rússia.





Este domingo, Kiev acordou com várias explosões, depois de muitos dias sem que o conflito se fizesse sentir na capital da Ucrânia.









O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu na rede social Telegram que várias explosões abalaram esta manhã a cidade. "Várias explosões nos bairros de Darnytsky e Dniprovsky da cidade. Os bombeiros estão a extinguir as chamas", descreveu.





"O agressor continua a lançar mísseis e a realizar ataques aéreos contra as infraestruturas militares e civis do nosso país, sobretudo em Kiev", adiantou também o Estado-maior das forças armadas ucranianas na rede social Facebook.