Projeção dá reeleição de Rutte como primeiro-ministro holandês

O partido da direita liberal VVD, do primeiro-ministro Mark Rutte, terá conseguido reforçar o número de deputados nas eleições legislativas holandesa, que decorreram de domingo até esta quarta-feira.Segundo as primeiras projeções da Ipsos avançadas pela imprensa holandesa, o VVD elege mais dois parlamentares, passando de 33 para 35 dos 150 lugares na Câmara dos Representantes.O partido liberal de esquerda D66 é, contudo, o que mais sobe: passa de 19 para 27 deputados, ultrapassando o PVV, de extrema-direita. Já os democrata-cristãos do CDA, também parceiros na coligação governamental, perdem cinco parlamentares, elegendo 14.Em queda surge também o PVV, de Geert-Wilders, que passa de 20 para 17 eleitos, baixando de segunda a terceira força política no país.Apesar da vitória, Rutte, que é primeiro-ministro desde 2010, poderá ter maiores dificuldades em formar um governo de coligação com os atuais parceiros. Isto porque as projeções dão uma maioria absoluta pela margem mínima, com 76 deputados.