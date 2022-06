Taxa de desemprego recua em abril na zona euro e na UE, Portugal segue abaixo da média

De acordo com o boletim divulgado esta quarta-feira pelo gabinete estatístico comunitário, na zona euro, o desemprego recuou face aos 8,2% de abril de 2021 e na UE desceu face aos 7,5% homólogos. Face a março, a taxa de desemprego quer no bloco da moeda única quer na UE estabilizou.negEntre os Estados-membros, a Espanha apresentou a maior taxa de desemprego (13,3%), em abril, seguida da Grécia (12,7%) e de Itália (8,4%), enquanto a República Checa (2,4%), a Alemanha (3,0%) e Malta (3,1%) registaram as menores.Em Portugal, a taxa de desemprego fixou-se 5,8%, estável face a março, mas abaixo dos 6,7% do mês homólogo.Em abril, havia 14,264 milhões de desempregados na UE, 11,181 milhões dos quais na zona euro.