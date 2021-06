Despesa pública aumentou quase 6 pontos em 2020 para os 98 mil milhões

A despesa pública nacional para o ano de 2020 foi de 48,4% do PIB e registou um aumento de 5,9 pontos percentuais (p.p.) face ao observado para o ano de 2019. Em termos nominais, o aumento da despesa foi de 7,8%.





Os cálculos são do Instituto Nacional de Estatística (INE) que aponta ainda que os 98,1 mil milhões de euros gastos pelo Estado em Portugal estão 5,1 p.p. abaixo da média da Zona Euro.





Entre as várias rubricas da despesa, a que concentra os maiores valores é a das prestações sociais, com 19,8% do PIB. "As despesas com subsídios, transferências correntes e de capital aumentaram 4,7 mil milhões de euros face ao ano anterior (variação de +58,9%)", escreve o INE.





Já as remunerações de empregados e o consumo intermédio pesaram 11,7% e 5,6% do PIB, respetivamente.





Na rubrica de investimento registou-se um aumento de 16,3% face a 2019, levando o Estado a gastar mais 633 milhões de euros, enquanto os rendimentos de propriedade diminuíram 546 milhões (-8,6%).





O comportamento registado ao longo do último ano contraria assim uma tendência de cortes na despesa, observada desde 2018. Ainda assim, a percentagem do PIB utilizada durante o ano de 2020 está perto da média observada desde 1999, que é de 46,5% do PIB.





Portugal é 3.º país onde os juros mais pesam na despesa

Em comparação com os restantes países da moeda única, Portugal classifica abaixo da média em quase todos os parâmetros, salientando sobretudo o total da despesa em função do PIB que se situou 5,1 p.p abaixo da média da zona euro.





Também o consumo intermédio ficou 0,6 p.p abaixo dos 6,2% do PIB registados na zona euro (Portugal utilizou apenas 5,6%), e o país regista mesmo a percentagem mais baixa entre os 19 países que utilizam a moeda única em matéria de investimento público, ao dedicar a esta rubrica apenas 2,2% do PIB face aos 3,1% de média da área euro.





Já o peso dos juros pagos ao longo do último ano representou 2,9% do PIB, praticamente o dobro da média de 1,5% observada entre os parceiros do euro e apenas atrás de Grécia (3%) e Itália (3,5%).