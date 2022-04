Governo atualiza a inflação para os 4% e baixa crescimento, avança IL

"Foi-nos dito que a inflação ficará à volta de 4%", indicou o líder da IL, João Cotrim Figueiredo depois da reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, no âmbito do estatuto da oposição.

O líder da IL indicou que "o cenário macro ia ser revisto em profundidade, mas como não nos foi dito as implicações nas outras políticas orçamentais, ficámos sem saber se tal ficou refletido no Orçamento", lamentou Cotrim Figueiredo.Em relação aos restantes indicadores do cenário macro, a IL confirmou que o crescimento económico vai ser revisto em baixa, face aos 5% também previstos no Programa de Estabilidade.João Cotrim Figueiredo queixou-se da falta de informação, apesar das insistências. "