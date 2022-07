Governo prevê gastar menos 13% com incêndios

No Orçamento do Estado para 2022, o Governo dedica 226,3 milhões de euros ao combate aos incêndios. Montante é ligeiramente superior ao orçamentado em 2021, mas fica 13% aquém do executado. PRR tem 600 milhões de euros, mas para implementar até 2025.

