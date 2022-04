Governo vai rever crescimento em baixa. Ficará abaixo de 5%, diz André Ventura

O que o Governo admite é uma revisão em baixa dos níveis de crescimento. Não nos disse qual era a variação que era expectável", afirmou André Ventura.

que estão em níveis de retoma pré-covid e que vai ajudar a economia a crescer um pouco".





O Governo vai rever em ligeira baixa a previsão de crescimento económico de 5% que João Leão inscreveu no Programa de Estabilidade apresentado no passado dia 28 de março, ou seja, apenas duas semanas depois, a evolução da guerra na Ucrânia e os efeitos obrigam a alterar a variação esperada do PIBA indicação foi avançada esta segunda-feira pelo líder do Chega, André Ventura, depois da reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, no âmbito das audições ao abrigo do estatuto da oposição."As palavras são estas: revisão em baixa, dentro do quadro que as instituições internacionais nos têm apresentado", acrescentou, indicando que a retoma de alguns setores "como o turismo e os serviçosNo Programa de Estabilidade, o ex-ministro das Finanças, João Leão inscreveu um crescimento económico de 5% face a 2021 e este será, segundo André Ventura, o único indicador do cenário macroeconómico a sofrer alterações. A previsão de défice mantém-se em 1,9% do PIB para 2022 e a inflação nos 2,9%.