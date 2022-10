OE 2023: Apoio à internacionalização, corte no IVA do golfe e outros pedidos

As exigências dos empresários nacionais para o próximo Orçamento do Estado não são apenas relativas ao IRC. As associações exigem outras medidas, fiscais e não fiscais, que querem ver no documento que o país vai conhecer no dia 10.

OE 2023: Apoio à internacionalização, corte no IVA do golfe e outros pedidos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: OE 2023: Apoio à internacionalização, corte no IVA do golfe e outros pedidos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar