Parlamento aprova subsídio de risco para profissionais das forças de segurança

Os profissionais das forças de segurança no exercício efetivo das suas funções vão passar a contar com um subsídio de risco, na sequência da aprovação, no Parlamento, de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo PSD.

Esta compensação pelo risco que comportam as funções em causa deverá ainda ser definida, "mediante o adequado processo de negociação com as respetivas associações representativas".

A proposta do PSD teve os votos contra do PS e da IL e favoráveis dos restantes partidos.

"O risco que está associado ao cumprimento das suas missões, por parte dos elementos das forças de segurança, tem sido ainda mais evidente na atual situação de pandemia quando sabemos que estes profissionais têm estado, desde o início, na linha da frente na fiscalização, em todo o território nacional, do cumprimento das medidas de prevenção e proteção por parte populações, com os riscos de saúde pública, e outros, que lhes estão associados", refere o PSD na nota justificativa da sua proposta.