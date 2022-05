“Tem de haver uma revisão” das taxas de IRS da classe média, diz António Mendonça

Numa análise aos apoios para mitigar a inflação, o bastonário admite que faria sentido baixar o IVA para aliviar perdas de poder de compra. No IRS, critica que as taxas mais altas do imposto se apliquem sobre rendimentos que, considera, são pouco elevados. Nesse sentido, António Mendonça defende uma nova revisão do imposto.

"Tem de haver uma revisão" das taxas de IRS da classe média, diz António Mendonça









