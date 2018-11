Governo lança prémios à inovação no Estado de 10 mil euros. Candidaturas abrem amanhã

O Governo vai lançar três prémios de 10 mil euros cada para reconhecer práticas inovadoras na valorização dos recursos humanos, na melhoria dos ambientes de trabalho ou em modelos de gestão na administração pública.





O regulamento já foi publicado em Diário da República e entra em vigor esta sexta-feira. Questionado pelo Negócios, o Ministério das Finanças explica que as candidaturas abrem esta sexta-feira, 16 de Novembro, e encerram às 23h59 de 14 de Dezembro.





São elegíveis as candidaturas de projectos de entidades da administração central directa e indirecta, cuja execução tenha ficado concluída há menos de dois anos.





Podem candidatar-se equipas de dirigentes e trabalhadores, não sendo admitidas candidaturas individuais. O valor dos prémios "é repartido individualmente pelos membros das equipas vencedoras de forma equitativa".



O que pode ser premiado?





Cada candidatura deve incidir apenas numa das três categorias.





O prémio relativo à valorização dos recursos humanos admite projectos relacionados com a aprendizagem ao longo da vida, a motivação dos trabalhadores, ou incentivos à criatividade, por exemplo, como se explica na portaria que enquadra o sistema de incentivos.





No caso da melhoria dos ambientes de trabalho admitem-se projectos que promovam a conciliação, programas de saúde ocupacional ou a gestão das ausências por baixa.





No caso dos modelos de gestão podem ser premiadas metodologias de trabalho coloborativo, a simplificação de processos ou a melhoria da articulação entre o planeamento e gestão das actividades e o orçamento.



O júri de três elementos será designado pelo Governo e deverá considerar, em partes iguais (20% cada), o grau de inovação, de trabalho colaborativo na entidade ou com privados, o envolvimento de trabalhadores ou representas da sociedade civil, o potencial de replicação na administração pública e o grau de sustentabilidade.



As candidaturas são feitas no site do INA. "A partir de amanhã estará disponível na página do INA o formulário referido no regulamento, podendo as candidaturas ser apresentadas a partir de amanhã", respondeu ao Negócios fonte oficial do Ministério das Finanças.