Execuções fiscais suspensas e penhoras paradas até março

As Finanças e a Segurança Social avançaram com uma suspensão das execuções fiscais até março, na sequência do período de pandemia que o país atravessa. A medida prevê que durante três meses, a contar desde o início de janeiro, não haverá lugar aos procedimentos que acompanham os processos de execução de dívida e também que, no caso da Segurança Social,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...