STA anula forma de empresas evitarem taxa sobre viaturas

As tributações autónomas sobre as viaturas mistas e de passageiros das empresas são sempre para pagar, mesmo que seja feita prova de que não existe qualquer uso pessoal. Um acórdão do STA, sobre as motas dos CTT, veio fixar jurisprudência, impedindo decisões em contrário para o futuro. Fisco sai a ganhar.

STA anula forma de empresas evitarem taxa sobre viaturas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.