IMI baixa em 2021 para quase metade da população

Este ano há 84 municípios que optaram por descer a taxa de IMI em relação a 2020. Apesar de serem menos de um terço do total, estão entre eles algumas das autarquias mais populosas do país. De todas as 308 câmaras, só 10 continuam a aplicar a taxa máxima, de 0,45%.

