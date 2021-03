Só 16% das câmaras penalizam devolutos no IMI

As Finanças receberam indicação para avançar, este ano, com penalizações no IMI relativo a 13.878 imóveis devolutos ou em ruínas. A grande maioria das autarquias, no entanto, opta por não o fazer. Lisboa destaca-se, tendo identificado quase 7.500 imóveis desocupados.

