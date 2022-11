Fiscalistas dizem que OE é parco em medidas de apoio ao investimento

A eliminação do prazo de reporte de prejuízos é vista como positiva, mas a redução de 70% para 65% do lucro a compensar é criticada.









A discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2023 vai concluir-se na próxima semana, com a votação final global marcada para dia 25 de novembro. A pensar nas empresas e no apoio ao investimento, são positivas as medidas de âmbito fiscal inscritas na proposta do Governo? Para os fiscalistas inquiridos pelo Negócios, pouco há a evidenciar neste campo. A exceção, dizem, é a eliminação de um limite temporal ...