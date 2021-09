Orçamento para as empresas: Fiscalistas defendem, mas reduzir impostos será pouco provável

Com o Orçamento do Estado para 2022 em fase de preparação, o Negócios desafiou um conjunto de fiscalistas a apontar possíveis medidas que considerem importantes para a retoma da economia e da atividade das empresas no período pós-pandemia. Sem grandes expectativas na redução da carga tributária, a simplificação do sistema fiscal e parafiscal – as célebres taxas –, o apoio à recapitalização e os incentivos em sede de IRC são algumas das medidas propostas. Que medidas de âmbito fiscal podem ajudar à recuperação do tecido empresarial?

