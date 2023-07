Angola e Banco Mundial assinam acordo para implementação do seguro agrícola no país

O Governo angolano e o International Finance Corporation (IFC) assinaram esta quinta-feira um acordo de parceria para um projeto de desenvolvimento do seguro agrícola no país, instrumento cujo beneficiário direto é a agência estatal de seguros.A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, e o vice-presidente do IFC para África, Sérgio Pimenta, foram os signatários deste acordo, numa cerimónia que decorreu na sede do Ministério das Finanças (Minfin), em Luanda, segundo um comunicado divulgado pelo Governo.Segundo Vera Daves de Sousa, citada na nota de imprensa, o acordo rubricado tem como beneficiário direto a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e, por via desta, todo o mercado será mobilizado para a criação de condições legais, institucionais, técnicas e operacionais para a operacionalização do seguro agrícola no país.Reconheceu que o acordo com o IFC, braço do Banco Mundial para o setor privado, não resolverá toos os problemas relativos aos seguros dos operadores do agronegócio."Contudo, servirá para uma melhoria substancial e será um importante ponto de partida para a mudança de paradigma, relativamente a este seguro tão sensível para as seguradoras nacionais", disse, na ocasião.O acordo permitirá também desenvolver a capacidade do mercado de seguros para aplicar a análise de risco climático, delinear a operacionalização da cobertura adicional de riscos para as seguradoras e capacitar as seguradoras e os parceiros para a promoção do seguro agrícola.A governante angolana considerou ser "urgente" dotar o setor agrícola do país, que desempenha um papel fundamental no processo de crescimento sustentável de qualquer economia, dos "instrumentos necessários à sua estabilidade"."Assim, considerando a necessidade de promover o seguro agrícola, enquanto ferramenta que diminui a exposição dos produtores agrícolas aos riscos exógenos, com destaque para os riscos climáticos, percebe-se a importância da celebração deste acordo de cooperação com a IFC", sinalizou.Vera Daves de Sousa realçou ainda que a implementação do acordo "poderá ter um impacto enorme na diversificação da economia angolana e no apoio à redução da pressão cambial".Por seu lado, o vice-presidente do IFC para África, Sérgio Pimenta, garantiu que no âmbito desta parceria, o organismo vai trabalhar com a ARSEG para ajudar as seguradoras a desenvolver um mercado segurador e produtos que possam ir ao encontro das necessidades dos agricultores angolanos.O Ministério das Finanças angolano, refere ainda que assinou com o IFC um acordo para a contratação deste organismo internacional para apoiar a estratégia de reprivatização das ações detidas pelo Estado na Unitel.