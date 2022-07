Resultado provisório da autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos contraria acusações da família

O resultado provisório da autópsia do corpo do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos não aponta nenhuma irregularidade, contrariando assim as acusações feitas pela família. Oconfirmou junto do Governo de Angola.O corpo de José Eduardo dos Santos foi autopsiado em Barcelona e segundo a France-Presse (AFP), o porta-voz do tribunal de Barcelona confirmou que a 'luz verde' para a análise do corpo do antigo líder angolano foi concedida pelas autoridades na sexta-feira.



O antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu a 8 de julho, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento.





Em atualização