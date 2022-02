Internet da SpaceX de Elon Musk autorizada em Moçambique

"A atribuição desta licença vai trazer enormes benefícios ao ecossistema das tecnologias de informação e comunicação em Moçambique", refere uma nota do INCM.Para a autoridade reguladora, a entrada da Starlink, cuja licença será oficialmente entregue em cerimónia simbólica na quarta-feira em Maputo, vai reforçar a expansão da banda larga em Moçambique, bem como melhorar a conectividade."O serviço de transmissão de dados a ser prestado pela Starlink vai complementar os outros disponíveis no mercado, sem, contudo, substituir as tecnologias já existentes", acrescenta a nota do INCM.A Starlink pretende criar uma constelação de satélites para fornecer serviços de Internet de banda larga e cobertura global a baixo custo.Em 04 fevereiro, a SpaceX, de Elon Musk, enviou para o espaço um novo grupo de 49 satélites da sua rede Starlink, que se juntaram a uma "constelação" de 2.000 satélites de Internet de banda larga, construídos pela empresa privada e colocados em órbita.A empresa explicou que, enquanto a maioria dos serviços de Internet via satélite provém de satélites em órbita a cerca de 35.000 quilómetros da terra, o enxame Starlink está muito mais próximo, a cerca de 550 quilómetros, o que lhe permite reduzir o tempo de viagem de dados entre o utilizador e o satélite.