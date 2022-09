Powell: Economia dos EUA pode estar a entrar num "novo normal" pós-covid

Jerome Powell afirmou esta sexta-feira que a economia dos Estados Unidos poderá estar a entrar num "novo normal" após os impactos da pandemia da covid-19."Continuamos a lidar com um excecionalmente invulgar conjunto de disrupções", argumentou o presidente da Reserva Federal (Fed) num evento em Washington que contou com a presença de empresários.No breve discurso de boas-vindas, Powell não abordou nem as perspetivas para as taxas de juro, que a Fed subiu em 75 pontos base na passada quarta-feira, nem as previsões económicas.A terceira subida de 75 pontos nas taxas diretoras - o ritmo mais agressivo de endurecimento da política monetária desde a década de 1980 - visa combater a inflação que se encontra em máximos de décadas.No discurso após o anúncio do aumento das taxas de juro, Powell frisou que a Fed continua determinada em controlar a inflação, mesmo que isso prejudique a economia.Na reunião de quarta-feira foi indicado ainda que a Fed antecipa que as taxas de juro continuem a subir até final do próximo ano, aliviando apenas em 2024, e que a inflação apenas atingirá a meta dos 2% em 2025.