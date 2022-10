Brasil: Bolsonaro e Lula votaram e deixaram o futuro nas mãos de Deus

Um votou às 11 horas de Portugal (8 horas locais), Jair Bolsonaro, outro às 12 horas (9 horas no Brasil), Lula da Silva na segunda volta das presidenciais. Em comum apenas a convicção de que serão presidentes do Brasil após este 30 de outubro. Todavia, no fim de um dia que se prevê longo e tenso, apenas um cantará vitória.





Jair Bolsonaro, após exercer o seu direito de voto no Rio de Janeiro, deixou o futuro nas mãos de Deus. Lula da Silva, que votou em São Paulo, diz que cabe ao povo escrever a história que aí vem mas também evocou Deus.





"Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse Bolsonaro aos jornalistas.





"Hoje, possivelmente, seja o dia 30 de outubro mais importante da minha vida e acho que é um dia muito importante para o povo brasileiro, por que hoje o povo vai definir o modelo de Brasil que deseja, o modelo de vida que quer", declarou Lula.





Jair Bolsonaro, depois de votar, seguiu para o aeroporto do Galeão para receber a equipa de futebol do Flamengo, que no sábado venceu o Athletico Paranaense num jogo disputado no Equador e se tornou tricampeã da Taça Libertadores da América.





Lula da Silva terá um dia mais recatado mas partilhou uma visão. "As pessoas vão voltar a viver com cidadania e toda a decência que a cidadania deve ter (…) Peço a Deus que seja um dia de paz, um dia tranquilo para que as pessoas votem com tranquilidade e no final esperamos que possamos respeitar o resultado final".





Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.