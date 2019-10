Governo chinês prepara-se para substituir líder de Hong Kong face aos protestos

Os violentos protestos em Hong Kong parecem estar a justificar uma troca de liderança na região. Carrie Lam poderá sair do cargo de chefe do Executivo de Hong Kong já no próximo mês de março.

O Governo chinês quer substituir a atual chefe de Governo em Hong Kong, Carrie Lam, tendo em conta os protestos violentos contra a sua administração, avança o Financial Times.





De acordo com o plano, Lam seria substituída no próximo mês de março e o novo líder tomaria posse, pelo menos, até ao final do mandato, que termina em 2022. A partir daí, poderá ou não renovar a liderança por mais cinco anos, à semelhança do que já aconteceu quando o primeiro chefe de Governo de Hong Kong se demitiu, em 2005, e o seu sucessor voltou a ser eleito em 2007, o ano final do mandato.