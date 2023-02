Inflação turca pode voltar a passar os 65% após sismo

Além da catástrofe humana, os turcos vão ter de lidar com os impactos económicos do sismo. Destruição de áreas agrícolas deve fazer subir preços ainda mais, depois de no ano passado a inflação ter atingido 65%. Mas a política “pouco ortodoxa” de Erdogan também.

Inflação turca pode voltar a passar os 65% após sismo









