Luís Amado: "Rússia e a China estão numa posição de vantagem competitiva"

Luís Amado é o próximo convidado do p

odcast "Conversas Visíveis", um formato conduzido pelos colunistas da "Mão Visível" e que estará disponível no site do Jornal de Negócios e nas plataformas Apple Podcasts e Spotify a partir desta quinta-feira, dia 25.



"Não temos [no Ocidente] condições para impor nada. Duvido até que depois do que se passou no Afeganistão possamos propor alguma coisa e, sem dúvida, a Rússia e a China estão neste momento numa posição de vantagem competitiva que explorarão até às últimas consequências", afirmou Luís Amado.



O também ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP frisa também nesta conversa com os colunistas da Mão Visível Jorge Marrão e Joaquim Aguiar que "os mapas que nós temos por referência não servirão para o futuro" e que nos confrontamos com uma nova ordem social.



"Se me pergunta qual é a nova ordem? ninguém pode responder, entrámos num período de grande indefinição", argumenta o antigo ministro. Uma conversa e uma visão sobre o momento que o mundo atravessa a não perder.



O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado acredita que o "fenómeno de polarização, radicalização" e "o esvaziamento de um centro de moderação e estabilização social, eocómica e política em todas as áreas geográficas do mundo é sinal de que entrámos num período de transição".Para o antigo governante, "a hegemonia americana e a hegemonia ocidental no sistema estão a ser postas em causa".

