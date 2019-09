Maior ameaça para o presidente do Uganda é uma estrela pop de 37 anos

Robert Kyagulanyi, conhecido pelo nome artístico Bobi Wine, emergiu como a maior ameaça ao presidente Yoweri Museveni por ser uma figura extremamente popular entre a maioria da população: os jovens, um terço dos quais estão desempregados ou não têm acesso à educação. O facto de ter partidários nos dois lados representa um enigma para Museveni, que teve poucos problemas no passado para derrotar os tradicionais partidos da oposição.

"Sabemos que o poder do povo é mais forte do que as pessoas no poder", afirmou Kyagulanyi, de 37 anos, numa entrevista em sua casa na capital Kampala. "Não estamos nisto por formalidade. Estamos nisto para mudar o nosso país."

Depois de crescer nas favelas de Kampala, Kyagulanyi entrou na principal universidade do país, Makerere, e obteve um diploma em artes. Kyagulanyi ganhou destaque com um estilo próprio de "presidente do gueto", cantando sobre a situação das pessoas comuns e, depois, ganhou um assento no parlamento.

Repressão da oposição

Sentado numa poltrona castanha com as palavras "People Power" estampadas no encosto, Kyagulanyi fica sério quando questionado porque acha que pode derrotar Museveni, a quem compara ao ex-ditador de Uganda Idi Amin e ao ex-líder líbio Moammar Al Qaddafi.

"O presidente Idi Amin declarou-se presidente vitalício, ele não morreu presidente", disse. "Kadafi era aparentemente invencível. Ele não morreu presidente."

Museveni assumiu o poder em 1986, após anos de revolta política, incluindo a ditadura sangrenta de Amin, e restaurou a política multipartidária há quase 15 anos. Mas, nos últimos anos, grupos de defesa como a Amnistia Internacional dizem que Museveni foi responsável pela deterioração da situação dos direitos humanos do país da África Oriental. O líder da oposição Kizza Besigye foi preso várias vezes e espancado por autoridades nas vésperas das eleições nas últimas duas décadas.

À medida que as eleições gerais do Uganda em 2021 se aproximam, há sinais de que Museveni pode estar a preparar-se para intensificar a batalha contra os seus oponentes. O governo aumentou o orçamento de segurança em 75% este ano, para quase mil milhões de dólares, para ser gasto em equipamentos e treino.

"Segurança para todos"

O ministro de Estado para os Assuntos Internos, Obiga Mario Kania, disse que não é verdade que o governo persiga os seus oponentes.

"O Uganda protege todos os seus cidadãos", disse.

As autoridades prenderam Kyagulanyi várias vezes no último ano. O político foi acusado de traição, depois de alguns seus seguidores terem atirado pedras para o comboio de Museveni, incitando a violência. No ano passado, Kyagulanyi recebeu tratamento nos EUA por lesões que, segundo ele, foram causadas na prisão.

"O presidente Museveni e o seu regime não veem mais a sua força em convencer as pessoas; eles veem a sua força na coação", afirmou Kyagulanyi, a 13 de agosto. "Hoje faz um ano desde o atentado contra a minha vida. Desde então, muitas pessoas foram presas. Outras desapareceram. Muitas foram mortas."

Tradicionalmente um país dependente da agricultura, o Uganda está prestes a tornar-se um produtor de petróleo de campos controlados por empresas como Tullow Oil, Total e China Cnooc. O início da produção foi repetidamente adiado, e uma decisão final de investimento esperada em 2018 ainda não foi tomada devido às diferentes visões sobre tributação entre o governo e as empresas.

