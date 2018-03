Singapura é a cidade mais cara do mundo

Singapura ocupa a primeira posição do ranking das 10 cidades mais caras do mundo para se viver, segundo o World Cost of Living 2018 da Economist Intelligence Unit (EIU).

Singapura ocupa o primeiro lugar no ranking das cidades mais caras do mundo para se viver pela quinta vez consecutiva. É seguida de Paris e Zurique, empatadas no segundo lugar, de acordo com a pesquisa da World Cost of Living da Economist Intelligence Unit (EIU), citado pela Bloomberg.





Além de Singapura (1.º), Paris e Zurique (2.º), a preencher os 10 primeiros lugares da tabela das cidades mais caras do mundo estão Hong Kong (4.º), Oslo (5.º), Genebra (6.º), Seul (7.º), Copenhaga (8.º), Tel Aviv (9.º) e, por último, Sidney (10.º).