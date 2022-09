Vladimir Putin e Xi Jinping reúnem-se esta tarde. Ucrânia e Taiwan na agenda

Samarkand

, no Uzbequistão

Os dois líderes estão no país a propósito da cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, que decorrerá durante os próximos dois dias. O Kremlin já realçou o "significado especial" do encontro entre Xi e Putin, tendo em conta a situação geopolítica.Esta será a primeira reunião presencial entre os dois líderes desde que ambos declararam uma amizade "sem limites" em Pequim, dias antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, e de o presidente russo ter ordenado a invasão da Ucrânia.Apesar de não providenciar apoio financeiro ou material militar à Rússia, algo que poderia tornar a China alvo das sanções aplicadas pelos Estados Unidos ou a União Europeia, a potência económica tem-se mostrado sempre muito compreensível quanto à decisão de Moscovo de invadir a Ucrânia.Ainda recentemente, Li Zhanshu, presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular da China e número três do regime chinês, afirmou que os mais altos líderes em Pequim "compreendem completamente a necessidade das ações de Putin".Esta é a primeira viagem de Xi Jinping para fora da China continental desde o início da pandemia.