BCE abranda aperto monetário ao subir taxas de juro em 25 pontos base

às operações principais de refinanciamento sobe para 3,75%, enquanto a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez avança para 4% e a taxa de depósitos para 3,25%.

Depois de várias reuniões com subidas das taxas de juro em 50 pontos base, o BCE justifica o aumento de hoje, menos acentuado, com o impacto que o aperto monetário pode estar já a ter na economia (e na inflação).Ou seja, a inflação desceu nos últimos meses, mas as pressões inflacionistas subjacentes "continuam fortes".Ao mesmo tempo, continua o BCE, os dados mostram que as subidas anteriores das taxas de juro "estão a ser transmitidas em força nas condições monetárias e de financiamento da Zona Euro". Ainda assim, admite que o desfasamento e a força da transmissão do aperto monetário à economia real "continua incerto".Tal como previsto, a diminuição ascenderá, em média, a 15 mil milhões de euros por mês até ao final de junho de 2023. "O Conselho de Governadores espera descontinuar os reinvestimentos do APP em julho deste ano", lê-se no comunicado.Relativamente ao programa de compra de ativos devido a emergência pandémica (PEPP), o conselho do BCE tenciona reinvestir os pagamentos de capital da dívida que atinge o prazo até, pelo menos, ao final de 2024.Sobre os próximos passos, o Conselho de Governadores do BCE diz apenas que "as decisões futuras vão garantir que as taxas de juro vão ser levadas para níveis suficientemente restritivos para atingir, de forma atempada, um regresso da inflação ao objetivo de 2% no médio prazo - e que serão mantidas nesses níveis enquanto for necessário".Nesse sentido, o BCE diz que vai "continuar a seguir uma abordagem que dependa dos dados para determinar o nível apropriado e a duração da restrição", causada pelo aperto monetário, com base em dados económicos e financeiros, na inflação subjacente (que ao excluir elementos mais voláteis é vista como mais crítica) e a força da transmissão da política monetária.